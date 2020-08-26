Власти рассказали, на что потратили деньги от платных парковок

В этом году более 6,3 млрд руб. от платных парковок пошли на благоустройство столичных дворов в Москве

В 2020 г. платные парковки принесли в городской бюджет 6,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта. В ведомстве подчеркнули, что все эти средства пошли на благоустройство столичных дворов. «Система парковочного пространства Москвы, прежде всего, направлена на улучшение жизни жителей районов. Они получают приоритет на парковку возле своих домов и могут не волноваться за дефицит парковочных мест. А за счет оплаты парковки автомобилистами из других районов проводится благоустройство дворов и прилегающих территорий», — объяснил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

В ведомстве подчеркнули, что жители могут сами выбирать вид благоустройства. Сделать это можно на портале «Активный гражданин» либо обратившись к муниципальным депутатам.