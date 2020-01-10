Власти разработают новую программу льгот для владельцев электромобилей

В правительстве обсуждают меры, которые помогут стимулировать рост количества электрокаров в России

Несмотря на то, что в РФ пока эксплуатируются всего около 4,6 тыс. электромобилей, или примерно 0,1% от всего автопарка, этот сегмент постепенно растет, что побуждает правительство к введению стимулирующих льгот.

На данный момент уже подготовлен документ, в котором предлагается разрешить собственникам электромобилей в России ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам. Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.