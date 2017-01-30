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30 янв 2017

Власти РФ планируют создать единый реестр электрокаров

Власти РФ планируют создать единый реестр электрокаров
Автор фото: неткаршоу.ком

В России в скором времени может появиться новый реестр, который будет учитывать всех владельцев реализованных в России полностью электрических автомобилей.

С идеей о создании подобной базы данных выступил первый запред комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков. Как полагает чиновник, реестр позволит владельцам электрокаров и дальше пользоваться специально созданными для них льготами без необходимости оспаривать выписанные штрафы за неоплаченное парковочное место и.т.д..

«Пока электромобилей в России немного, и нужно повышать мотивацию граждан их покупать. Для владельцев электромашин действуют льготы. Их (электромобили, прим. ред.) часто трудно внешне отличить от обычного авто, поэтому людям приходят штрафы. Полезен будет федеральный реестр электрических автомобилей как временная мера, пока количество таких транспортных средств не стало масштабным», — пояснил чиновник.

В случае, если этот проект будет реализован, автоматические комплексы фотовидеофиксации смогут сверяться с единой базой данных и проверять, какой тип двигателя установлен под капотом автомобиля с конкретным регистрационным знаком. В случае, если в реестре будет указано, что конкретный автомобиль действительно электрический, то система не выпишет штраф и, тем самым, не будет создавать дополнительные проблемы законопослушным владельцам «зеленых» автомобилей.

При этом, в плане реализации этого проекта очень важно создать именно единый реестр, чтобы обеспечить возможность владельцам электрокаров пользоваться льготами не только в городе, где был зарегистрирован автомобиль.

Напомним, что сегмент электрических автомобилей является одним из самых неразвитых на российском авторынке. Так, за весь прошлый год россияне приобрели всего 83 таких автомобиля, что на 28,3% ниже результатов 2015 года. При этом, чуть более 60% из них (50 шт. в количественном выражении) было зарегистрировано на территории Москвы и Подмосковного региона.

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При написании новости использовалась информация:
М24, За Рулем, Autonews

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