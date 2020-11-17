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17 ноя 2020

Власти Самарской области сопроводят электромобили Zetta до серийного производства

Власти Самарской области сопроводят электромобили Zetta до серийного производства
Автор фото: фирма-производитель

Тольяттинский электромобильный стартап Zetta, повисший в воздухе из-за недостатка финансирования, может получить инвестиции в виде кредита от самарского банка «Солидарность»

Как сообщает губернатор Самарской области, «Zetta является инновационным продуктом в регионе в сфере машиностроения с уровнем локализации в России 70%». Какой объем финансирования и на каких условиях банк готов предоставить проекту, губернатор не уточнил, но поручил и. о. регионального министра промышленности и торговли Олегу Жадаеву сопровождать его реализацию на всех этапах, чтобы предприятие таки начало выпуск электромобилей, пишет самарский ресурс «Волга Ньюс».

Zetta — это двухдверная, двухместная машина на электротяге. Ее длина, ширина и высота составляют 3030, 1760 и 1600 мм соответственно, она имеет каркасно-панельную конструкцию кузова, где несущая система сварена из стальных труб стандартного прямоугольного сечения, а внешние панели отформованы из стеклопластика. Zetta оснащена электромотором с приводом на передние колеса. Его питает литий-ионная батарея китайского производства. Запас хода на одной зарядке достигает 180 км.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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