Власти США начинают запрещать номера с русскими ругательствами

В целом ряде американских штатов комбинацию букв и цифр для регистрационного знака может выбирать сам автовладелец. Правда, русскоязычным американцам все же придется пересмотреть свой подход к выбору символов, поскольку, как оказалось, смысл отечественных ругательств понимают даже в США

Один наш соотечественник, проживающий в США, купил себе легендарный автомобиль Tesla. Пользуясь случаем и законным правом, он поставил ее на учет, использовав на номере, в качестве комбинации знаков, неприличную рифму к марке автомобиля, а именно литеры X-Y-E-C-L-A. Правда, радоваться своему остроумию владельцу пришлось недолго, ибо возникли непредвиденные трудности со стороны властей.

Дело в том, что водитель получил письмо из регистрационного ведомства местного транспортного департамента, в котором его попросили сдать автономера со спорными литерами. В письме указывалось, что часть символов на табличке "может звучать, как сленговое обозначение мужских гениталий, если произносить это на русском языке, что воспринимается как вульгарность". Специалист департамента уведомил автовладельца, что по этой причине выданные ранее номерные знаки отзываются, и он обязан вернуть их в транспортный департамент.