Власти страны выделят автомобильной промышленности 30 миллиардов рублей

Российское правительство выделило 30 миллиардов рублей на поддержку автомобильных предприятий. Дотации должны позволить автопроизводителям работать без перебоев

Как сообщают СМИ, на данный момент заводы готовятся получить электронные компоненты, которые произведены в нашей стране. Более того сейчас ведутся переговоры с китайскими и тайваньскими партнерами на предмет закупки необходимых деталей у них. Также неделю назад прошли переговоры между российским Минпромторгом и Министерством торговли Тайланда на предмет сотрудничества в области поставок электроники для автомобилей. Российские власти высоко оценивают потенциал тайской машиностроительной промышленности.

Любопытно, но с началом мая резко взлетели цены на автомобильные запчасти. Аналитики отмечают, что наибольший рост цен произошел с деталями для автомобилей Ford, Subaru и Mercedes-Benz.