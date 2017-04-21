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21 апр 2017

Власти Весеуэлы арестовали завод General Motors

Власти Весеуэлы арестовали завод General Motors

Концерн General Motors объявил о прекращении своей работы в Венесуэле после того, как местные власти арестовали завод GMV (General Motors Venezolana) и промышленный хаб. Кроме того, в пользу государства было изъято другое имущество концерна, включая транспортные средства

«Накануне завод GMV был неожиданно захвачен представителями государственных органов и прекратил свою работу. Кроме того, другие активы компании, включая транспортные средства были незаконно изъяты. В концерне General Motors это называют «незаконный судебный арест имущества», — говорится в официальном сообщении американского автогиганта.

Венесуэла в настоящее время находится в глубоком экономическом кризисе из-за падения цен на нефть, сокращения ее запасов и недальновидной политики руководства страны. Накануне оппозиция провела акции протеста. Руководителя страны Николаса Мадуро обвиняют в узурпации власти.

Никаких объяснений по поводу ареста имущества General Motors власти не дали. В концерне говорят, что понесут серьезный ущерб, убытки коснутся и 79 местных дилеров. Руководство GM готово подать иск на власти Венесуэлы в международный суд.

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General Motors

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