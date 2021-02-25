Внедрение новых правил по техосмотру откладывается

Премьер-министр РФ, Михаил Мишустин, отложил внедрение новых правил техосмотра. Причина – эпидемиологическая обстановка

Напомним, что с первого марта должен был вступить в силу новый регламент по процедурам техосмотра. Главное новшество - весь процесс должен подвергаться процедуре фотофиксации. Снимки, в свою очередь, будут сгружаться в единую базу данных. Кстати, фото будут обладать геометками. В базе же будет также содержаться информация о начале и окончании процедуры и данные на мастера, который будет проводить осмотр. Важно заметить, что диагностические карты будут визироваться мастерами при помощи электронной подписи.

Впрочем, пандемия опять разыгрывает свои карты, и мешает внедрению данной системы. Теперь все откладывается минимум до октября текущего года.