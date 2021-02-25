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25 фев 2021

Внедрение новых правил по техосмотру откладывается

Внедрение новых правил по техосмотру откладывается

Премьер-министр РФ, Михаил Мишустин,  отложил внедрение новых правил техосмотра. Причина – эпидемиологическая обстановка

Напомним, что с первого марта должен был вступить в силу новый регламент по процедурам техосмотра. Главное новшество -  весь процесс должен подвергаться процедуре фотофиксации.  Снимки, в свою очередь, будут сгружаться в единую базу данных. Кстати, фото будут обладать геометками.  В базе же будет также содержаться информация о начале и окончании процедуры и данные на мастера, который будет проводить осмотр. Важно заметить, что диагностические карты будут визироваться мастерами при помощи электронной подписи.

Впрочем, пандемия опять разыгрывает свои карты, и мешает внедрению данной системы.  Теперь все откладывается минимум до октября текущего года. 

При написании новости использовалась информация:
lenta.ru

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