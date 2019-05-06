Во Франции разработали ПДД для электросамокатов

Пока в нашей стране подобные темы лишь выводятся на обсуждение, европейские страны начинают действовать и вводить жесткие регламенты.

По сообщениям французского Министерства транспорта, с сентября текущего года вводятся правила дорожного движения для электросамокатов и подобных им средств передвижения. Так, ездить на таких устройствах по тротуарам будет запрещено, если только на них нет разметки для велосипедистов. На таких маршрутах максимально разрешенная скорость составит 25 км/ч. В остальных случаях для передвижения необходимо использовать автодороги, где скорость ограничена до 50 км/ч.

Кроме того, на электросамокатах должны быть установлены передние и задние фонари, а на одежде того, кто на нем передвигается, обязательно наличие светоотражающего элемента для езды в темное время суток. Нарушителей ППД будут наказывать штрафом, максимальный размер которого составит €1,5 тыс.