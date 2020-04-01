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1 апр 2020

Водителей будут наказывать за нарушение карантина

Водителей будут наказывать за нарушение карантина

В Москве водителей, которые нарушили режим самоизоляции, предложили штрафовать минимум на 5 тыс. рублей. Новый штраф может заработать уже в ближайшее время

«Предлагается дополнить закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» новой статьей 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», которая устанавливает административную ответственность для граждан за несоблюдение указанных требований, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства», — цитирует Autonews текст законопроекта.

Между тем, после введенных из-за эпидемии мер поездки из области в Москву на личном транспорте сократились на 83%. На улицах столицы практически отсутствуют автомобили. По данным департамента транспорта, дороги в городе стали на 76% свободнее. В результате количество ДТП в столице снизилось на 70%.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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