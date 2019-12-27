Водителей предупреждают о гололеде и тумане

Автомобилистам рекомендовали увеличить дистанцию в связи со сложными погодными условиями в столице

В течение всего сегодняшнего дня в городе ожидаются туман и гололед, в связи с чем автомобилистам рекомендуют увеличить дистанцию. Об этом в своем твиттере пишет Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Декабрь у нас так себе. Из новогоднего — пока только гололед и туман, которые синоптики обещают вечером и завтра в течение дня. Пешеходы, поддерживайте друг друга. Водители, наоборот, держите дистанцию побольше. И не забывайте, что до 30 декабря на метро, МЦД и МЦК проще и быстрее», — отмечено в сообщении.