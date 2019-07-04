Водителей при получении прав обяжут сдавать анализы

Соответствующие поправки к порядку проведения водительских медкомиссий подготовил Минздрав. В ведомстве поясняют, что норма вводится «с учетом социальной значимости» для совершенствования обеспечения безопасности дорожного движения

Напомним, что по действующим правилам, лишь в случае, если у нарколога возникают какие-либо подозрения, то он может направить гражданина на дополнительное обследование и обязать сдать анализы мочи и крови, однако, в новых поправках к закону, которые подготовил Минздрав, эта оговорка убирается.

Магическим образом сдача анализов становится обязательной. На формальном языке это звучит следующим образом: «предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса допуска к управлению транспортными средствами».

В свою очередь, многие эксперты отнеслись скептически к данной инициативе. Несмотря на то, что большинство людей положительно реагируют на введение обязательного исследования, не исключается тот факт, что «липовые» конторы по проведению медосмотров лишь усилят свои позиции.