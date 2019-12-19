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19 дек 2019

Водителей просят пересесть на метро

Водителей просят пересесть на метро

В Москве основной пик загруженности на дорогах придется на 23–29 декабря, однако 31 декабря уже все будет свободно

В Москве традиционные предновогодние пробки продлятся до 29 декабря. Об этом в своем официальном Twitter сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве попросили водителей до этого числа по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на метро. «Новый год все ближе, машин — больше, погода — хуже. До 29-го числа планируйте поездки на внепиковые часы, по возможности выбирайте метро. Хороших прогнозов относительно заторов до 29.12 не ждем, потом будет полегче», — цитирует Autonews представителей ЦОДД.

В то же время в ЦОДД говорят, что к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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