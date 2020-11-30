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30 ноя 2020

Водители начинают превращаться в истинных психов

Водители начинают превращаться в истинных психов

Помните старый сериал «Счастливы вместе», где в одной серии проигрывалась одна дурацкая песенка, про папу-психа, который прохожих третирует, да хохочет.  Похоже, про водителей пора делать такую же песенку – стрессуем мы с вами, господа

Уровень стресса для человека за рулем за последние пять лет сильно вырос, отмечается в исследовании Clever Shuttle.  Если ранее во время опроса о психологической нагрузке за рулем говорили 63 процента опрошенных, то теперь о том же говорят уже 93 процента опрошенных.  А что же влияет на стресс?

Ученые утверждают, что к таким маркерам относятся и ситуации на дороге, и маршрут, и поведение других участников движения и.т.д. Занятно, но в городе водители нервничают больше чем на трассе, так как маршрут со множеством перекрестков, узких улочек, припаркованных автомобилей, пешеходов требует совершенно иной концентрации , чем автомагистраль, где есть четкие границы и обычный поток.

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За рулем

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