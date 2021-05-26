Водители не готовы к появлению беспилотного транспорта

Американская автомобильная ассоциация провела исследование, которое касалось отношения водителей к беспилотному транспорту. Оказалось, что далеко не все готовы к беспилотной революции.

Более пятидесяти процентов опрошенных водителей считают, что испытания беспилотников создают угрозу их личной безопасности. Одиннадцать процентов автомобилистов посчитали себя более защищёнными на дорогах, где в потоке испытываются машины с электронным управлением. Оставшаяся часть опрошенных придерживается нейтральных взглядов.

В то же время опрошенные оставили несколько полезных рекомендаций для компаний-испытателей. Предлагается, к примеру, наносить на прототипы особую маркировку и разрешить им передвигаться только по выделенным полосам в строго установленное время.