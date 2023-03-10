Водители роскошных автомобилей продолжают нарушать правила парковки

В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала зимы сотрудники «Московского паркинга» отправили на штрафстоянки около 1800 автомобилей премиум-класса.

Чаще всего на специализированные стоянки отправлялись автомобили Mercedes-Benz и BMW. Также среди нарушителей этой зимы на редких и элитных иномарках встречались нарушители на Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce. Электрокары тоже "затесались" в этом списке - в основном автомобили Tesla.

Если говорить о формате нарушений, то на первый взгляд может показаться, что владельцы премиальных машин попросту не платят за парковку, но нет. Оказывается, чаще всего водители оставляли свои машины под запрещающими знаками, на тротуарах или пешеходных переходах.