Водители смогут оспорить результаты экзамена

В проекте нового административного регламента о сдаче экзамена на водительские права МВД прописало случаи, в которых его результаты могут отменить

В частности, в документе говорится, что кандидат может оспорить неудачный результат испытаний в свою пользу. Кроме того, итоги экзамена аннулируют, если МВД выявило, что он прошел с нарушением правил либо соискателя уличили в подделке паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госпошлины, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Решение об аннулировании будет принимать уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения после проверки. Сведения об отмене результатов занесут в информационную систему Госавтоинспекции. Предполагается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.