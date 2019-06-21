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21 июн 2019

Водителям сделали послабления

Водителям сделали послабления

Если водитель забыл продлить парковочную сессию или же неверно указал номер автомобиля, то он может исправить данные до конца дня

После обновления мобильного приложения «Парковки Москвы» водители смогут самостоятельно исправлять неверно указанную информацию. Эта функция поможет избежать штрафа, если автомобилист забыл продлить парковочную сессию или же неверно указал данные автомобиля и номер парковочного пространства. Об этом сообщает официальный портал мэрии столицы.

Для доступа к этой функции автомобилистам необходимо скачать новую версию приложения. Важно успеть ввести корректные данные в течение дня. Только в этом случае штрафное постановление не будет вынесено. «Благодаря обновленному дизайну и функционалу мобильного приложения «Парковки Москвы New» будет удобнее оплатить парковку. Автомобилисты станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных», — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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