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30 апр 2021

Водителям следует внимательно проезжать ж/д переезды.

Водителям следует внимательно проезжать ж/д переезды.

Уже с завтрашнего дня  штрафы за нарушения правил проезда железнодорожных переездов возрастут пятикратно. В некоторых случаях будет применяться мера в виде лишения прав

Взять, к примеру, самовольное открытие шлагбаума. Сейчас за данный проступок штрафуют на одну тысячу рублей, но уже с завтрашнего дня санкции станут выше - пять тысяч рублей. Более тяжкое нарушение, выезд при закрытом (или закрывающемся) шлагбауме, а также при красном сигнале светофора, будет караться лишением прав сроком до трёх месяцев. Интересно, что если водитель если водитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в «пределах видимости», то к нему будут применены аналогичные санкции.

Повышение штрафов было вызвано ростом ДТП на железнодорожных переездах. Так в прошлом году произошло более двухсот происшествий подобного рода. Правда, по сравнению с 2019 годом эти показатели оказались несколько ниже. Посмотрим насколько эффективными окажутся новые штрафные меры.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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