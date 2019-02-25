Водительская оцифровка

Введение электронных ПТС станет лишь первым шагом в масштабной реформе водительских документов. Совсем скоро ещё один из них обретёт электронный формат - водительские права

ГИБДД рассчитывает на введение в России электронных водительских прав с 2020 года. С таким заявлением выступил начальник ГИБДД России Михаил Черников. Мотивы подобной инициативы аналогичны тем, которые были и в случае введения электронных ПТС и полисов ОСАГО - борьба с поддельными документами.

По словам чиновника: «У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы её ведём с 2011 года… Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы». К слову, г-н Черников заметил, что переход на электронные водительские удостоверения никак не скажется на «бумажных» аналогах, которые останутся полностью легитимными.

Между тем, автомобилисты уже начали положительно высказываться в отношении данной инициативы. Например, глава Федерации автовладельцев Сергей Канаев заявил, что введение в России электронных водительских прав будет удобно как для автовладельцев, так и для ГИБДД.