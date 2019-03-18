Война за независимость проиграна

Известный британский автопроизводитель Morgan, который славился своими спорткарами, выполненными в ретро-стиле, потерял свою независимость. Теперь легендарный бренд принадлежит итальянскому инвестиционному фонду Investindustrial

Morgan Motor Company объявила о смене собственника: контрольный пакет акций компании был куплен итальянским инвестиционным фондом Investindustrial. Этот же фонд является крупнейшим акционером другой британской марки, Aston Martin, где ему принадлежит 37,5 процентов акций. Окончательно сделку оформят в апреле 2019 года, а её условия пока не раскрываются.

Интересный факт, начиная с 1909 года, компания Morgan принадлежала членам одной семьи Морган. К слову, они сохранят миноритарный пакет акций компании. Кроме того, впервые с момента основания акции фирмы получит менеджмент и все сотрудники компании. Между тем, семья Морган надеется, что шаг по смене собственника позволит сохранить историческое производство автомобилей с ретро-внешностью и деревянным каркасом, а также разработать новые модели.