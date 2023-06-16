Автомобильный портал Motorpage
16 июн 2023

Volkswagen Golf лишился "механики"

Volkswagen Golf лишился "механики"
В 2024 году модель Volkswagen Golf обновится и лишится механической коробки передач. Но есть один важный нюанс.
Инсайдеры говорят, что на такой шаг компания пойдет лишь  в том случае, если власти Евросоюза введут новый экологический стандарт - Евро7.  Источники утверждают, что версии "Гольфа" с механической КПП менее экологичны, чем аналоги с роботизированной коробкой DSG. , Golf GTI с механической трансмиссией производит 162 г/км CO2 по сравнению с 160 г/км у хэтчбека с автоматом.
 
Казалось бы,  разница невелика, но Евро7 будет очень строгим стандартом, после внедрения которого для автопроизводителя будет важен каждый грамм в борьбе за сокращение углеродного следа.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Москвич 3 (2023) салон

«Москвич» пообещал заполнить рынок лифтбэками

16 июня 2023

Трасса М-4 «Дон» стала свободнее

16 июня 2023
УАЗ 39099 «Экспедиция» (2018) вид сзади

Юбилейная «Буханка» названа дата производства

16 июня 2023
Exeed VX (2022) салон

Exeed RX: предзаказ открыт

16 июня 2023

Минпромторг верит в успех русских автомобилей

16 июня 2023
Lada Granta 2019 вид спереди

Lada Granta вспыхнет от искры

16 июня 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Great Wall Poer KingKong - great wall poer kingkong (2023) размер имеет значение Тест драйв
15 июня 2023

Great Wall Poer KingKong
"Размер имеет значение"
Москвич 3 - москвич 3e (2023) гость из будущего
Тест драйв
12 июня 2023

Москвич 3
"Гость из будущего"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) «о, спорт, о, мода»
Тест драйв
08 июня 2023

Omoda C5
"«О, спорт, о, мода»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 1 9 3