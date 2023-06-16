Volkswagen Golf лишился "механики"

В 2024 году модель Volkswagen Golf обновится и лишится механической коробки передач. Но есть один важный нюанс.

Инсайдеры говорят, что на такой шаг компания пойдет лишь в том случае, если власти Евросоюза введут новый экологический стандарт - Евро7. Источники утверждают, что версии "Гольфа" с механической КПП менее экологичны, чем аналоги с роботизированной коробкой DSG. , Golf GTI с механической трансмиссией производит 162 г/км CO2 по сравнению с 160 г/км у хэтчбека с автоматом.

Казалось бы, разница невелика, но Евро7 будет очень строгим стандартом, после внедрения которого для автопроизводителя будет важен каждый грамм в борьбе за сокращение углеродного следа.