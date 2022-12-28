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28 дек 2022

Volkswagen готовится представить на выставке CES секретный электрокар

Volkswagen готовится представить на выставке CES секретный электрокар

Компания Volkswagen поделилась своими планами на январскую технологическую выставку CES в Лас-Вегасе. Производитель объявит здесь название новой модели и представит её прототип — но в закамуфлированном виде.

Инсайдеры полагают, что речь идет о серийной модификации электрокара ID Aero.  Дело в том, что этот прототип уже активно тестируется в Европе, в частности в Швейцарии.  Издание Carscoops предполагает, что доведённый до конвейера ID. Aero производитель назовёт ID.7.

Самый большой цифровой индекс среди семейства ID в названии модели должен подчеркнуть её флагманский статус. Ожидается, что электрокар получит силовые установки от уже выпускающихся моделей — одномоторную на 204 л.с. и 299-сильную из двух электродвигателей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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