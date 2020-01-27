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27 янв 2020

Volkswagen хочет обогнать Tesla

Volkswagen хочет обогнать Tesla

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что немецкий концерн должен перегнать Tesla на определенном этапе

Топ-менеджер Volkswagen считает, что немецкий концерн должен обойти компанию Tesla Motors в соревновании разработчиков электрических автомобилей. Такое заявление топ-менеджер сделал в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Automotive News. «Это открытая гонка. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что не только сможем идти бок о бок с Tesla, но и перегнать ее на определенном этапе», — отметил Дисс.

Между тем, ранее Герберт Дисс заявил о скором закате эры традиционных автомобильных производителей.  В то же время, Tesla Motors впервые в истории превысила отметку в 100 млрд долларов и обошла по инвестиционной привлекательности показатель Volkswagen. Кроме того, «Тесла» намерена усилить свои позиции в Европе — недавно американцы начали подготовку к строительству нового автомобильного завода под Берлином.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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