Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2022

Volkswagen отказывается от сенсоров

Volkswagen отказывается от сенсоров

Пока весь автопром активно внедряет сенсорные контроллеры, Volkswagen Group идет в обратном направлении и объявляет об отказе от них

Нет, в глобальном смысле их продолжат устанавливать, но не везде. Например, на рулевом колесе производитель будет применять именно физические кнопки, так как владельцы машин, где есть сенсорные кнопки постоянно жалуются на неинтуитивность и усложненный контроль за исполнением команд, подаваемых через подобные пульты.

Любопытно, но в свое время аналитики марки, наоборот, предрекали, что пользователи в рамках тотальной цифровизации воспримут данное нововведение с удовольствием и энтузиазмом. Впрочем, практика показывает, что это суждение оказалось ошибочным. Впрочем, факт того, что марка прислушалась к мнению клиентов уже достоин уважения.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Экологические нормы «Евро-7» будут снижены

25 октября 2022
Ford Fiesta 2017 вид сбоку

Ford снимает с производства хэтчбек Fiesta

25 октября 2022

KIA может остановить продажи автомобилей в России

25 октября 2022

Когда Ferrari покажет свой новый гиперкар?

25 октября 2022
FAW Bestune T77

У FAW Bestune T77 в России появится флагманская версия

25 октября 2022
Toyota bZ3 (2024)

Представлена новая Toyota bZ3

25 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...» Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"

Написано новостей:

3 1 7 0 9