Volkswagen отказывается от сенсоров

Пока весь автопром активно внедряет сенсорные контроллеры, Volkswagen Group идет в обратном направлении и объявляет об отказе от них

Нет, в глобальном смысле их продолжат устанавливать, но не везде. Например, на рулевом колесе производитель будет применять именно физические кнопки, так как владельцы машин, где есть сенсорные кнопки постоянно жалуются на неинтуитивность и усложненный контроль за исполнением команд, подаваемых через подобные пульты.

Любопытно, но в свое время аналитики марки, наоборот, предрекали, что пользователи в рамках тотальной цифровизации воспримут данное нововведение с удовольствием и энтузиазмом. Впрочем, практика показывает, что это суждение оказалось ошибочным. Впрочем, факт того, что марка прислушалась к мнению клиентов уже достоин уважения.