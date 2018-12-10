Volkswagen открыли инновационную зарядную станцию

Ровно десять минут- именно столько времени потребуется для зарядки электромобиля с использованием подобной станции. С одной стороны- показатели великолепные, с другой стороны- пока никто не сможет оценить их на деле

Собственно, такие станции открылись в Сан-Франциско. Строго говоря, принадлежат они не Volkswagen, а компании Electrify America, которая сотрудничает с концерном в рамках общего проекта по развитию электротранспорта. На данный момент функционируют две сверхмощные станции, каждая из которых обладает мощностью в 350 киловатт.

Именно в мощности станций и кроется главный парадокс. Дело в том, что на данный момент никто не может ими воспользоваться. Каждая станция генерирует напряжение в 800 вольт, в то время как батареи представленных на рынке электрокаров рассчитаны на 400 вольт (мощность 150 кВт). То есть сейчас, попросту, нет автомобилей которым была бы доступна подобная технология. Однако, они появятся уже совсем скоро- речь идет о Porsche Taycan и Audi e-tron GT, которые должны выйти на мировой рынок через полтора-два года.