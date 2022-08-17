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17 авг 2022

Volkswagen поможет Mahindra в производстве электромобилей

Volkswagen поможет Mahindra в производстве электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Индийская компания Mahindra & Mahindra и немецкий концерн Volkswagen 15 августа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере электромобилей

Помните, как пару дней назад мы писали о пяти концептах, которые индийцы показали на презентации? Все они базируются на уникальной архитектуре  INGLO. Загвоздка в том, что говорить о «чистоте» разработки данной платформы не приходится - дело в том, что Volkswagen  по вышеуказанному соглашению будет поставлять компоненты своей платформы MEB. Скорее всего, немецкие инженеры будут проявлять и определенный контроль в разработке.

Отметим, что свои электромобили Mahindra планирует выпускать под двумя новыми суббрендами — XUV.e и BE. Первые будут крупнее по габаритам и станут позиционироваться выше.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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