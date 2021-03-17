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17 мар 2021

Volkswagen раскрыл планы на текущий год

Volkswagen раскрыл планы на текущий год

Немецкий концерн приоткрыл производственные планы большинства своих брендов. Что нас ждет в 2021 – электрификация!

Начнем с самого Volkswagen – здесь первую скрипку играет семейство электромобилей ID. Купе-кроссовер ID.5, большой кроссовер ID.6  первыми встанут на конвейер. Из интересных моделей с ДВС можно выделить, пожалуй, компактный кроссовер Taos, который приедет и на российский рынок. Что касается Audi, то здесь заявлен гибридный Q5 и электрический Q4 E-Tron. В Bentley тоже активно осваивают гибридную область,  готовясь представить подзаряжаемую Bentayga.

Раз уж мы заговорили о премиальном сегменте, то пройдемся и по компании Porsche. Здесь грядет обновление электрического Macan. Куда интересней выглядят планы по расширению семейства 911 некоей внедорожной модификацией.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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