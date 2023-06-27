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27 июн 2023

Volkswagen решил забыть о «Жуке» окончательно

Volkswagen решил забыть о «Жуке» окончательно

Volkswagen не планирует запускать в серию новый автомобиль с дизайном по мотивам легендарного «Жука». У проекта, по мнению руководства, нет будущего.

«У определенных моделей автомобилей были свои лучшие дни — и нет смысла их возвращать. Я не говорю об этом с 100-процентной уверенностью, но в настоящее время мы не рассматриваем идею нового “Жука”. То же самое с Scirocco — у него были свои дни, затем последовала новая модель-”реинкарнация”. Я не думаю, что нужно следующее поколение. Надо идти вперед с балансом технологий и стоимости [проектов], надо инвестировать в наилучшие возможные продукты» - заявил главный исполнительный директор легкового подразделения концерна Томас Шефер в интервью Autocar.

Эту концепцию уже раскритиковали поклонники марки, заявив, что нынешний ID.Buzz является фактической реинкарнацией T1 и T2.

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Drom

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