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11 фев 2020

Volvo и Geely рассматривают возможность полного слияния

Volvo и Geely рассматривают возможность полного слияния

Руководители китайского автопроизводителя Geely Automobile и его дочерней фирмы Volvo обсуждают возможность слияния в единую компанию. Любопытно, что оба бренда сохранят свою индивидуальность

Geely выкупила Volvo у концерна Ford в 2010 г., однако с тех пор шведы функционируют как отдельная фирма. В «Вольво» отмечают, что объединение бизнеса позволит создать мощную международную группу, а также повысит уровень финансовой и технической взаимной поддержки.

Кроме того, слияние должно усилить позиции автопроизводителя на глобальном рынке, чтобы с большим успехом конкурировать с более крупными игроками, такими как, например, Volkswagen или новый альянс PSA и Fiat Chrysler Automobiles.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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