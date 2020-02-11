Volvo и Geely рассматривают возможность полного слияния

Руководители китайского автопроизводителя Geely Automobile и его дочерней фирмы Volvo обсуждают возможность слияния в единую компанию. Любопытно, что оба бренда сохранят свою индивидуальность

Geely выкупила Volvo у концерна Ford в 2010 г., однако с тех пор шведы функционируют как отдельная фирма. В «Вольво» отмечают, что объединение бизнеса позволит создать мощную международную группу, а также повысит уровень финансовой и технической взаимной поддержки.

Кроме того, слияние должно усилить позиции автопроизводителя на глобальном рынке, чтобы с большим успехом конкурировать с более крупными игроками, такими как, например, Volkswagen или новый альянс PSA и Fiat Chrysler Automobiles.