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8 окт 2019

Volvo и Geely займутся разработкой двигателей

Volvo и Geely займутся разработкой двигателей
Автор фото: фирма-производитель

Компании Volvo и Geely приняли решение объединить собственные моторные подразделения и создать обособленную бизнес-единицу, которая займется разработкой двигателей внутреннего сгорания

Новое СП станет ведущим разработчиком и поставщиков двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Шведы уже отказались инвестировать в разработку нового поколения ДВС, поэтому для них это хорошая возможность сфокусироваться на развитии электрических моделей, на которые к середине следующего десятилетия будет приходиться до 50 процентов продаж.

Группа Geely, в свою очередь, рассчитывает использовать разработки новой компании в автомобилях принадлежащих ей брендов: Geely, малайзийском Proton, британском Lotus, производителе лондонских такси LEVC и премиум-марке LYNK & CO. Наконец, новая бизнес-единица вполне может стать поставщиком двигателей для сторонних производителей. Из Volvo Cars в новую структуру перейдут три тысячи сотрудников, из Geely — пять тысяч.

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