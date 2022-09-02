Volvo остановила свое производство в Китае

Похоже, что новая вспышка коронавируса в Китае скорректирует производственные планы многих автомобильных компаний, большинство которых уже временно закрыли свои заводы. Теперь к их лагерю присоединились и в Volvo.

Да, шведский автопроизводитель вынужден был временно закрыть сборочную площадку в китайском Чэнду, где производят модели S60L и XC60. Причиной стал локдаун, который ввели в городе из-за угрозы распространения коронавируса. Надо сказать, что этот конвейер со стратегической точки зрения очень важен для Volvo, так как выпускаемый здесь кроссовер XC60 продается и на глобальном рынке.

Отметим, что из-за ковидных ограничений в Чэнду на прошлой неделе досрочно завершился один из крупнейших китайских автосалонов – выставка, которая должная была идти полторы недели, продлилась всего четыре дня.