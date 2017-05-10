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10 май 2017

Вопросом эвакуации машин без номеров займется Генпрокуратура

Вопросом эвакуации машин без номеров займется Генпрокуратура
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов направил в Генпрокуратуру России запрос о необходимости проверки законности нового регламента антитеррористической комиссии в Москве, который предусматривает эвакуацию автомобилей без номеров на спецстоянки для последующей проверки их сотрудниками МВД

В своем обращении к генеральному прокурору России Ярослав Нилов отметил, что ПДД не запрещают стоянку автомобилей без номеров, таким образом, эвакуация таких автомобилей является незаконной. Кроме того, на припаркованных автомобилях государственные номера могут отсутствовать по независящим от автовладельцев причинам (например, в результате противоправных действий мошенников). Также, Ярослав Нилов напоминает о том, что у автовладельцев есть 10 дней с момента приобретения автомобиля для постановки его на учет, а в этот период они могут передвигаться без госномеров. «Более того, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2013 года (Дело № 5-АПГ13-20) указывается на возможность нахождения транспортных средств без установленных государственных знаков на городских парковках Москвы», — говорится в обращении Ярослава Нилова. По мнению депутата положения регламента могут привести к «существенному нарушению прав автовладельцев, и противоречат фундаментальному принципу права — презумпции невиновности». 

Напомним, что в конце апреля этого года антитеррористическая комиссия Москвы утвердила новый регламент работы. В частности, автомобили без номеров или с нечитаемыми номерами, размещенные в зоне 400 метров от объектов метрополитена, остановок общественного транспорта, парков и других мест скопления людей, будут считаться террористической угрозой. Такие автомобили будут эвакуироваться на две спецстоянки в городе (ул. Южнопортовая, владение 37а и проезд Энтузиастов, владение 3), где с ними будут проводить необходимые действия сотрудники полиции. Автомобиль будет возвращен владельцу при предъявлении необходимых документов.

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При написании новости использовалась информация:
ЛДПР, Генпрокуратура

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