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2 апр 2019

Возгорания на автомобилях Hyundai и Kia заинтересовали американские власти

Возгорания на автомобилях Hyundai и Kia заинтересовали американские власти

Совсем недавно мы писали о том, что по факту возгораний автомобилей прокуроры нескольких штатов инициировали официальное расследование. По всей вероятности, проблема  носит крайне серьезный характер, так как ей уже заинтересовались власти федерального уровня

По сообщению информационного агентства  Reuters,  Национальная администрация дорожного движения США (NHTSA), которая является структурным подразделением  Министерства транспорта США, приняла петицию от Центра автомобильной безопасности, в которой описаны свыше 3 000 случаев возникновения пожаров на автомобилях Hyundai и KIA, из-за чего пострадали более 100 человек.

Теперь ведомство собирается произвести собственное расследование.  Под  надзор следователей NHTSA попадут более 3 млн. автомобилей, речь идет о KIA Optima, Sorento, Soul, а также Hyundai Sonata и Santa Fe, у которых под капотом установлены двигатели Theta II с непосредственным впрыском GDI.

Между тем, российское представительство марки KIA заявляет, что данная проблема затрагивает  только рынок США. Согласно имеющейся информации, на территории Европы не зафиксировано ни одного случая самопроизвольного возгорания. Что касается российского рынка, то в аналогичный период  здесь предлагались автомобили с двигателями семейства Theta 2 (объемом 2.0 л и 2.4 л.), правда, с иным, а именно, распределенным впрыском топлива MPI.  Сейчас же предлагаются автомобили с моторами, на которых установлен непосредственный впрыск топлива GDI, но уже более поздней модификации.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Quto.ru

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