Возрождаем классику

В Англии, по всей вероятности, происходит настоящий бум воскрешения ретро-автомобилей: реплики с ДВС, электрические реплики и.т.д. Особняком от всех направлений стоит исполнение современных автомобилей с ретро-мотивами. Об одном из таких представителей сейчас и пойдет речь

Британская Lister Motor Co., специализирующаяся на постройке ретроспорткаров и заряженных автомобилей на базе Jaguar, намерена выпустить современную версию культового спидстера Knobbly из 50-х. Об этом сообщил глава и совладелец компании Лоуренс Уиттакер в своем твиттере. По его словам, сейчас в компании активно работают над созданием концепта. Правда, какими-либо подробностями г-н Уиттакер не поделился.

Судя по представленному изображению, новый Knobbly сохранит очертания исходника, но дизайн автомобиля будет выполнен в совершенно ином ключе. С технической точки зрения автомобиль, как и его исторический прототип, будет построен на трубчатой алюминиевой раме, кузовные панели автомобиля будут также выполнены из этого материала. Двигатели — шестицилиндровые Jaguar рабочим объемом 4,2 (354 лошадиные силы) и 3,8 (334 лошадиные силы) литра.