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10 май 2017

Возрождено производство Hummer H1

Возрождено производство Hummer H1
Автор фото: фирма-производитель

В США начала сборку автомобилей небольшая компания VLF Automotive. Нет, это не очередной стартап с электромобилем или летающим автомобилем

Компания была создана бывшим председателем правления концерна General Motors Бобом Лютцем для возрождения производства легендарных внедорожников Hummer H1. При этом, все деньги для организации сборки внедорожников представили пять бизнесменов-энтузиастов.

Так как права на бренд остались за концерном General Motors, который «похоронил» Hummer в 2010 году, новые автомобили носят имя Humvee C-Series, где «С» означает Civilian, то есть «гражданский», а имя отсылает к аббревиатуре HUMMVEE под которой компания American Motors производит аналогичные внедорожники для армии США.

По иронии судьбы Humvee C-Series не будет продаваться в США, но специально созданная компания Humvee Company намерена экспортировать его в Китай, Южную Африку, на Ближний Восток и в Азию.

Впервые Humvee H1 был показан в апреле на автосалоне в Шанхае, где было объявлено, что он будет доступен в трех комплектациях: Bravo, Delta и Charlie. Внедорожник будет доступен с четырьмя двигателями: 6,5-литровым турбодизелем V8 мощностью 190, 205 и 250 л.с., а также бензиновым 6,2-литровым V8 мощностью 430 л.с.

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Humvee Export

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