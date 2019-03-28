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28 мар 2019

Все европейские автомобили оснастят «чёрными ящиками»

Все европейские автомобили оснастят «чёрными ящиками»

Европейская комиссия одобрила регламент, согласно которому все новые автомобили, продающиеся на территории Евросоюза, в обязательном порядке должны быть оборудованы камерами слежения за состоянием водителя и бортовыми самописцами — с их помощью  предполагается устанавливать причины аварий

Кроме того, обязательными к установке на все легковые машины станут и системы автоматического торможения, удержания в полосе, а также алкотестеры и ограничители скорости. Некоторые из перечисленных ассистентов, например, автоторможение, идут в базе на многих моделях во всех версиях, так как эти системы являются обязательными для получения максимальных пяти звёзд в краш-тестах Euro NCAP.

Новые технические требования должны будут утвердить все государства Евросоюза в сентябре 2019 года. Если это произойдет, то в действие новые правила вступят с 2022 года для всех новых автомобилей, за исключением грузовиков и автобусов. В Еврокомиссии надеются, что принятые меры помогут к 2038 году спасти 25 тысяч жизней и предотвратить 140 тысяч тяжёлых травм.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Российская Газета

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