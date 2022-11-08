VW ID. Buzz стал умнее

Компания Volkswagen анонсировала новую версию фирменного «автопилота» для электрокаров семейства ID — дебютирует она на минивэне ID. Buzz.

В новой версии искусственного интеллекта функционал стал богаче – теперь VW ID. Buzz может самостоятельно двигаться в полосе, сохраняя как скорость, так и дистанцию до впередиидущего транспорта. Усовершенствованная система может адаптироваться как к манере вождения владельца (например, удерживать машину ближе к тому или иному краю полосы), так и к дорожным условиям, включая действующие ограничения скорости.

Автоматически менять полосу VW ID. Buzz способен на магистралях при движении на скорости выше 90 км/ч. Водитель может подать команду на перестроение, коснувшись сигнала поворота в ту или иную сторону.