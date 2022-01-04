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4 янв 2022

Взгляните на необычный Buick Blackhawk

Взгляните на необычный Buick Blackhawk
Автор фото: фирма-производитель

На автомобильных аукционах часто всплывают необычные машины – штучные экземпляры, построенные по спецзаказу, либо необычные концепты. Сегодняшний экспонат, как раз, из таких - Buick Blackhawk.

Да, это концепт, но концепт фабричный: он построен в честь столетнего юбилея марки, и поэтому внешность автомобиля переполнена отсылками к знаковым моделям прошлого. Здесь и черты «Ривьеры» из семидесятых, и плавные линии «Роадмастера» из начала сороковых.

Технически же перед нами обычный Buick Rivera образца 2000 года. Правда, таковым он является лишь на бумаге, так как двигатель здесь был позаимствован от Chevrolet Corvette, подвеску также взяли от этого спорткара. К слову, автомобиль полностью функционален, но доступа на дороги общего пользования не имеет. Так что, тот, кто выкупит его сможет получить лишь эстетическое наслаждение.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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