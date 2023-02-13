Взгляните на уникальную «президентскую» Cobra

Классический спорткар Shelby 427 Cobra 1966 года выставили на продажу на одном из крупнейших мировых аукционов. Впрочем, перед нами уникальная машина – она принадлежала самому Кэролу Шелби, а затем президенту компании Ford – Джиму Фарли

Еще одной особенностью данного родстера являются автографы, которые известные личности оставили на разных элементах автомобиля — есть подписи Джима Фарли, Линна Парка (коллекционер и эксперт по Shelby Cobra). Свои росчерки оставили и внук Кэрола Шелби – Аарон Шелби, а также известнейший автомобильный дизайнер Питер Брок – именно он разработал облик Shelby Cobra Daytona Coupe.

В техническом плане автомобиль не менее интересен – к примеру, здесь применен форсированный двигатель V8 – мощностью в 340 лошадиных сил.