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13 фев 2023

Взгляните на уникальную «президентскую» Cobra

Взгляните на уникальную «президентскую» Cobra

Классический спорткар Shelby 427 Cobra 1966 года выставили на продажу на одном из крупнейших мировых аукционов. Впрочем, перед нами уникальная машина – она принадлежала самому Кэролу Шелби, а затем президенту компании Ford – Джиму Фарли

Еще одной особенностью данного родстера являются  автографы, которые известные личности оставили на разных элементах автомобиля — есть подписи Джима Фарли, Линна Парка (коллекционер и эксперт по Shelby Cobra). Свои росчерки оставили и внук Кэрола Шелби – Аарон Шелби, а также известнейший автомобильный дизайнер Питер Брок – именно он разработал облик Shelby Cobra Daytona Coupe.

В техническом плане автомобиль не менее интересен – к примеру, здесь применен форсированный двигатель V8 – мощностью в 340 лошадиных сил.

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