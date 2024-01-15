Wuling показал новый электрический кроссовер

Китайская компания Wuling опубликовала изображения нового электрического кроссовера Bingo Plus. Как можно догадаться по приставке, это фактически будет увеличенная версия хэтчбека Bingo

Автомобиль оснащен одним электромотором мощностью 75 кВт и 180 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 50,6 кВт*ч. Максимальный запас хода пока не заявлен, но можно предположить, что он будет превышать 400 км на одном полном заряде. Привод - передний.

Bingo Plus по габаритам сопоставим с BYD Dolphin: 4090/1720/1575 мм., при колесной базе в 2610 мм. Он получил оригинальный дизайн, но с рядом узнаваемых черт от младшего собрата. Главная внешняя особенность - скругленные блоки передних фар с горизонтальными светодиодными элементами. Внутри все минималистично просто. На передней панели есть два небольших экрана “приборки” и мультимедийной системы. Многофункциональное рулевое колесо такое же, как на хэтчбеке. Центральный тоннель - узкий, места хватило только на два подстаканника. Пока официальной цены нет, но Bingo Plus позиционируется как недорогой компактный кроссовер, что, судя по рынку, не будет превышать 100 000 юаней (примерно 1 224 000 рублей).