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15 янв 2024

Wuling показал новый электрический кроссовер

Wuling показал новый электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Wuling опубликовала изображения нового электрического кроссовера Bingo Plus. Как можно догадаться по приставке, это фактически будет увеличенная версия хэтчбека Bingo

Автомобиль оснащен одним электромотором мощностью 75 кВт и 180 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 50,6 кВт*ч. Максимальный запас хода пока не заявлен, но можно предположить, что он будет превышать 400 км на одном полном заряде. Привод - передний.

Bingo Plus по габаритам сопоставим с BYD Dolphin: 4090/1720/1575 мм., при колесной базе в 2610 мм. Он получил оригинальный дизайн, но с рядом узнаваемых черт от младшего собрата. Главная внешняя особенность - скругленные блоки передних фар с горизонтальными светодиодными элементами. Внутри все минималистично просто. На передней панели есть два небольших экрана “приборки” и мультимедийной системы. Многофункциональное рулевое колесо такое же, как на хэтчбеке. Центральный тоннель - узкий, места хватило только на два подстаканника. Пока официальной цены нет, но Bingo Plus позиционируется как недорогой компактный кроссовер, что, судя по рынку, не будет превышать 100 000 юаней (примерно 1 224 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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