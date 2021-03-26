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26 мар 2021

Xiaomi выпустит электромобиль

Xiaomi выпустит электромобиль

Китайцы всегда копировали Apple - достаточно вспомнить знаменитые «айфоны с антеннами». Конечно же, с той поры утекло уже много воды, но дух плагиата живет в китайских сердцах. Теперь Xiaomi хочет построить электромобиль, как это намереваются сделать в Apple

Конечно же, ни о каком копировании речи не идет. Во-первых, копировать просто нечего – Apple до сих пор не показала даже прототипа автомобиля. Во-вторых, в истории с Xiaomi активно проявят себя местные автомобильные гиганты вроде Great Wall. Почему это так важно? Дело в том, что совсем недавно мировые аналитики предрекли скорое закрытие проекта Apple. Причиной тому стало нежелание автопроизводителей сотрудничать с IT-гигантом. Ни переговоры с Hyundai, ни с Volskwagen не увенчались успехом. Фактически, у компании попросту нет производственного партнера, а своими мощностями в Apple не располагают.

С Xiaomi история другая. Во-первых, будущий электромобиль будет предназначаться для домашнего рынка. Учитывая, что автомобильных марок в Китае, причем отечественных – великое множество, шансы найти себе партнера достаточно высоки. Во-вторых, партнер как раз уже найден – Great Wall. Уже объявлено, что концерн поможет Xiaomi в проектировании машины, а также возьмет на себя все производство. Немаловажный факт – данный проект уже стал получать государственную поддержку, а значит, у нас есть все шансы увидеть реальный продукт. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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