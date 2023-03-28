Автомобильный портал Motorpage
28 мар 2023

Xiaomi заявила о своей активной работе над автомобилем

Xiaomi заявила о своей активной работе над автомобилем

Не только Apple занимается разработкой транспортных средств – китайский It-гигант Xiaomi собирается в скором времени представить и свой собственный продукт

Китайский холдинг Xiaomi запустит серийное производство электромобилей в 2024 году. Причем, по косвенным признакам можно с уверенностью говорить, что работа ведется в высоком темпе. Одним из ярких примеров является расширение подразделения разработки – до 2.3 тысяч сотрудников.

О модели известно следующе: во-первых, нам покажут седан, во-вторых, он будет электрическим. Любопытный факт – силовую установку разрабатывают специалисты самой Xiaomi, а вот батареи предоставит сторонний поставщик – их будет два: BYD и CATL.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Когда российский рынок оправится от потерь?

28 марта 2023
Renault Espace

Представлен новый Renault Espace

28 марта 2023

Существуют ли автомобили-миллионики?

28 марта 2023

Евросоюз уступил Германии в борьбе за ДВС

28 марта 2023

Распространение дорожных камер в регионах осложняется

28 марта 2023

Российский рынок для Skoda не приоритет

28 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"
GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом»
Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 8 0