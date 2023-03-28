Xiaomi заявила о своей активной работе над автомобилем

Не только Apple занимается разработкой транспортных средств – китайский It-гигант Xiaomi собирается в скором времени представить и свой собственный продукт

Китайский холдинг Xiaomi запустит серийное производство электромобилей в 2024 году. Причем, по косвенным признакам можно с уверенностью говорить, что работа ведется в высоком темпе. Одним из ярких примеров является расширение подразделения разработки – до 2.3 тысяч сотрудников.

О модели известно следующе: во-первых, нам покажут седан, во-вторых, он будет электрическим. Любопытный факт – силовую установку разрабатывают специалисты самой Xiaomi, а вот батареи предоставит сторонний поставщик – их будет два: BYD и CATL.