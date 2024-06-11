XPeng представил электрический седан M03

Китайская компания XPeng расширяет свой модельный ряд новым электрическим седаном M03. Это первая модель, которая должна войти в недавно анонсированное семейство электрокаров Mona

XPeng M03 представляет собой совместный проект между XPeng и технологической компанией Didi, у которой есть опыт в создании беспилотных авто для сервисов такси. Ранее предполагалось, что компании учредят новый бренд Mona, под логотипом которого и будут выпускаться электрокары, но судя по презентации, семейство Mona будет выпускаться под шильдиком материнского бренда.

M03 получил кузов в стиле фастбэк, выделяющийся Т-образной светодиодной оптикой спереди и сзади, а также небольшим спойлером над дверцей багажника. Официальных изображений салона пока нет, но судя по шпионским снимкам, автомобиль получит минималистичный интерьер с крупным экраном мультимедийной системы. Также еще не рассекречена силовая установка, но сообщается, что поставщиком аккумуляторов станет компания BYD. Запас хода превышает 500 км.