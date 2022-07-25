За езду без прав начнут лишать прав

С 25 июля вступила в силу статья 264.3 Уголовного кодекса России, которая значительно ужесточает ответственность за повторную езду без прав после лишения.

Итак, если нарушитель ПДД, лишившись прав, снова сядет за руль и попадет в ДТП с пострадавшими, то его ждет суровая кара – до двух лет лишения свободы. Кроме того, если нарушитель, по совместительству, является и собственником автомобиля, то транспортное средство будет конфисковано.

Также вступила в силу статья 12.7.4 КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за повторное управление транспортным средством лишённым прав водителем, «если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния». В этом случае ему присудят штраф от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.