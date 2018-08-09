Автомобильный портал Motorpage
9 авг 2018

За езду без прав предложили конфисковывать автомобили

За езду без прав предложили конфисковывать автомобили

Сегодня за езду без прав полагается лишь штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Представители общественности предложили отбирать у таких водителей автомобили

Общественная организация «Коллективная защита» направила в правительство России предложение конфисковывать автомобили у тех, кто садится за руль без прав. Причем, неважно был водитель на личном автомобиле или чужом.

В организации приводят в качестве примера скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян, действие водительских прав которой бессрочно приостановлено, пишет "КоммерсантЪ". Несмотря на это Багдасарян постоянно садится за руль и отделывается лишь штрафом.

Однако большинство экспертов не поддерживают такие репрессивные меры и говорят о том, что они не соответствуют действующей Конституции России. При этом они предлагают ужесточить наказание за повторную езду без прав и ввести за это уголовную ответственность.

В прошлом году ряд депутатов предлагали конфисковывать автомобили у тех, кто сел, за руль будучи лишенным водительских прав, а также у тех кто повторно попался на управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Но эта инициатива не нашла поддержки ни в самом парламенте, ни в правительстве России.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser 200 2019

Рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200

09 августа 2018
Skoda Kodiaq L&K

Skoda привезла в Россию самый крутой Kodiaq

09 августа 2018

За недолив топлива будут штрафовать на полмиллиона рублей

09 августа 2018
I.D.

Volkswagen может сделать «заряженный» электромобиль

09 августа 2018
Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-класса

09 августа 2018
Tesla Model 3

Tesla Model 3 обошла своих конкурентов по продажам

09 августа 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"
Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю
Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2018 хорошо оплаченное хобби
Тест драйв
03 августа 2018

Datsun mi-DO
"Хорошо оплаченное хобби"
Jaguar I-Pace - jaguar i-pace 2019 чем озадачил, удивил и впечатлил
Тест драйв
01 августа 2018

Jaguar I-Pace
"Чем озадачил, удивил и впечатлил Jaguar I-Pace"

Написано новостей:

2 1 7 5 0