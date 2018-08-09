Сегодня за езду без прав полагается лишь штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Представители общественности предложили отбирать у таких водителей автомобили

Общественная организация «Коллективная защита» направила в правительство России предложение конфисковывать автомобили у тех, кто садится за руль без прав. Причем, неважно был водитель на личном автомобиле или чужом.

В организации приводят в качестве примера скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян, действие водительских прав которой бессрочно приостановлено, пишет "КоммерсантЪ". Несмотря на это Багдасарян постоянно садится за руль и отделывается лишь штрафом.

Однако большинство экспертов не поддерживают такие репрессивные меры и говорят о том, что они не соответствуют действующей Конституции России. При этом они предлагают ужесточить наказание за повторную езду без прав и ввести за это уголовную ответственность.

В прошлом году ряд депутатов предлагали конфисковывать автомобили у тех, кто сел, за руль будучи лишенным водительских прав, а также у тех кто повторно попался на управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Но эта инициатива не нашла поддержки ни в самом парламенте, ни в правительстве России.

