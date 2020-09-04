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4 сен 2020

За красивые номера придется платить миллионы

За красивые номера придется платить миллионы

Минэкономики РФ направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» автомобильных и мотоциклетных номеров через портал госуслуг, а также определилось с официальными расценками

Согласно проекту постановления, автомобилист сможет выбрать понравившееся сочетание букв и цифр на госуслугах, а затем выкупить право на использование этого номера на аукционе. Торги будут длиться месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах.

Деньги, вырученные в ходе аукциона, будут в равных пропорциях направлены в федеральный и региональные бюджеты. За регионами закрепят право увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что, в теории, начальная стоимость автомобильного номера может достигать шести миллионов рублей, а мотоциклетного — двух миллионов рублей.

Как сообщает "Коммерсантъ", дороже всего обойдутся номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ) — базовая ставка составит 600 тысяч рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 и т. д. (например, А100АА) придётся заплатить минимум 450 тысяч рублей. Ещё дешевле будут стоить одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и т. д. (например, 0004ММ) — 200 тысяч рублей.

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