За лихачество на дорогах будут сажать в тюрьму

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил ввести уголовную ответственность за хулиганство и лихачество на дорогах. По мнению сенатора, финансового наказания для водителей, создающих опасные ситуации на дорогах, недостаточно

Для начала разберемся в «финансовом наказании». В КоАП прописано нарушение – «опасное вождение». Санкция за него – денежный штраф в размере пяти тысяч рублей. Что касается превышения скоростных лимитов, то здесь есть несколько градаций. Если превышение не превышает 40 километров в час от установленного значения, то штраф составит пятьсот рублей; от 40 до 60 километров в час – штраф в полторы тысячи рублей; от 60-80 -2500 рублей; более 80 – 5000 рублей.

Конечно же, в двух последних случаях водителя могут лишить прав, но альтернатива в виде денежного штрафа существует и это очень пугает парламентария. По мнению Васильева лихачей денежные штрафы не пугают. Остановить таких нарушителей сенатор предложил с помощью реального тюремного заключения, которое должно составить от трех до пяти лет лишения свободы.