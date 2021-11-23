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23 ноя 2021

За лихачество на дорогах будут сажать в тюрьму

За лихачество на дорогах будут сажать в тюрьму

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил ввести уголовную ответственность за хулиганство и лихачество на дорогах. По мнению сенатора, финансового наказания для водителей, создающих опасные ситуации на дорогах, недостаточно

Для начала разберемся в «финансовом наказании».  В КоАП прописано нарушение – «опасное вождение». Санкция за него – денежный штраф в размере пяти тысяч рублей. Что касается превышения скоростных лимитов,  то здесь есть несколько градаций. Если превышение не превышает 40 километров в час от установленного значения, то штраф составит пятьсот рублей;  от 40 до 60 километров в час –  штраф в полторы тысячи рублей; от 60-80 -2500 рублей; более 80 – 5000 рублей.

Конечно же, в двух последних случаях водителя могут лишить прав, но альтернатива в виде денежного штрафа существует и это очень пугает  парламентария. По мнению Васильева  лихачей денежные штрафы не пугают. Остановить таких нарушителей сенатор предложил с помощью реального тюремного заключения, которое должно составить от трех до пяти лет лишения свободы.

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