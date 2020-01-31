За недолив будут наказывать

Минюст РФ подготовил новый проект КоАП в котором прописаны штрафы за недолив топлива. Ожидается, что он заработает уже с 2021 года

В случае если проект получит зеленый свет, штрафовать за недолив топлива начнут в размере 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 50 тыс. рублей. Также штраф вводится за использование средств измерений неутвержденного типа или не прошедших поверку.

Между тем за прошлый год в России было установлено 39 случаев «недолива» на АЗС. Это нарушение выявлено практически на каждой пятой проверенной станции. А в 2018 г. стало известно, что приблизительно 76% автозаправочных станций в России регулярно недоливают горючее при заправке автомобилей. К такому выводу пришли представители Федерации автовладельцев России (ФАР), проверившие заправки в 13 регионах страны