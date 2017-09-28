Рабочая группа Госдумы, которая занимается вопросом ужесточения наказания для стритрейсеров практически подготовила свой законопроект. В нем, в частности, предусматривается и уголовная ответственность для нарушителей.

Так, тех, кто ездит по тротуарам предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей в первый раз и на 350 тысяч рублей во второй. Причем при повторном нарушении водителю будет грозить также лишение свободы на срок до пяти лет. Но только в случае, если он создал угрозу жизни и здоровью окружающих.

Также, как пишут «Известия» в рабочей группе считают необходимым ввести штраф за организацию нелегальных гонок, он может составить 800 тысяч рублей. Также депутаты предлагают ввести институт залога. В случае грубого нарушения ПДД у водителя будет удерживаться определенная сумма. В случае если он опять нарушит Правила, она уйдет в пользу государства, а если в определенный период больше не совершит правонарушений — вернется к нему.

