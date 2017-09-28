Автомобильный портал Motorpage
28 сен 2017

За стритрейсинг и езду по тротуару предложили сажать в тюрьму

За стритрейсинг и езду по тротуару предложили сажать в тюрьму

Рабочая группа Госдумы, которая занимается вопросом ужесточения наказания для стритрейсеров практически подготовила свой законопроект. В нем, в частности, предусматривается и уголовная ответственность для нарушителей.

Так, тех, кто ездит по тротуарам предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей в первый раз и на 350 тысяч рублей во второй. Причем при повторном нарушении водителю будет грозить также лишение свободы на срок до пяти лет. Но только в случае, если он создал угрозу жизни и здоровью окружающих.

Также, как пишут «Известия» в рабочей группе считают необходимым ввести штраф за организацию нелегальных гонок, он может составить 800 тысяч рублей. Также депутаты предлагают ввести институт залога. В случае грубого нарушения ПДД у водителя будет удерживаться определенная сумма. В случае если он опять нарушит Правила, она уйдет в пользу государства, а если в определенный период больше не совершит правонарушений — вернется к нему.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
"Известия"

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada

Автомобили Lada получат вариатор и «автомат»

28 сентября 2017
Toyota, Mazda

Mazda и Toyota создали СП по разработке электромобилей

28 сентября 2017
Scania

Новый удар по VAG: Scania оштрафована на 880 миллионов евро

28 сентября 2017
пробка

Количество личных автомобилей в России за 14 лет выросло в 4 раза

28 сентября 2017
Dacia Duster

Рассекречен салон базовой версии нового Duster

28 сентября 2017
ЭРА-ГЛОНАСС

ЭРА-ГЛОНАСС: есть миллион пользователей!

28 сентября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Vitara - suzuki vitara 2015 путь к вершинам Автопутешествия
27 сентября 2017

Suzuki Vitara
"Путь к вершинам"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 королевские маршруты
Автопутешествия
26 сентября 2017

Land Rover Discovery
"Королевские маршруты"
Nissan X-Trail - автопутешествия. nissan x-trail 2017 виды на польшу
Автопутешествия
25 сентября 2017

Nissan X-Trail
"Виды на польшу"
- yamaha tmax.2017 электроник
Мотоциклы
24 сентября 2017


"Электроник"

Написано новостей:

1 9 8 0 4